شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. الهلال الإماراتي يوزع خياما إيوائية في وادي حمم والمسنى بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الخيرية والإنسانية،وزع الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إيوائية جديدة في حضرموت.



وشملت المساعدات الجديدة، توزيع 50 خيمة إيوائية على أهالي مناطق وادي حمم ووادي المسنى من البدو الرحل، والذين يتخذون من العشش سكنا لهم بمديرية أرياف المكلا أحد المناطق النائية بحضرموت.

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