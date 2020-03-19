أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 19 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:



مصرع حوثيين من أبناء إب بنيران القوات الحكومية بجبهات الجوفhttps://www.elyamnelaraby.com/467890/

مسؤولة أممية تصف استهداف مستشفى الثورة في تعز بالأمر المروعhttps://www.elyamnelaraby.com/467892/

ليس من أجل الكورونا....إليك السر الحقيقي وراء غلق المليشيات الحوثية للمدارس‎https://www.elyamnelaraby.com/467896/

إب.. حقوقيون يبطالبون بإطلاق سراح جميع المختطفين بعد مخاوف "كورونا"https://www.elyamnelaraby.com/467907/

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وزير الصحة:مركز الملك سلمان يقدم مساعدات صحية بقيمة 3.5 مليون دولار لمواجهة كوروناhttps://www.elyamnelaraby.com/467933/

70 أسيرا حوثيا في قبضة الجيش بالجوفhttps://www.elyamnelaraby.com/467936/

شركة النفط بوادي حضرموت تعلن عن تخفيض اسعار مادتي البترول و الديزلhttps://www.elyamnelaraby.com/467938/

الكثيري يطّلّع على نشاط مؤسسة إستقرار الصحراء التنمويةhttps://www.elyamnelaraby.com/467940/

سي إن إن| الصحة العالمية: نتوقع انفجارًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا واليمنhttps://www.elyamnelaraby.com/467956/

خبير أرصاد يحذر من سوء تقلبات الطقس الأسبوع القادم في هذه المناطقhttps://www.elyamnelaraby.com/467961/