خبير أرصاد يحذر من سوء تقلبات الطقس الأسبوع القادم في هذه المناطق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

افاد خبير الارصاد الجوية المهندس/ عبدالرحمن حميد المتنبئ الجوي لدى غرفة الارصاد بمحافظة حضرموت بسؤء تقلبات الطقس الاسبوع المقبل نتيجة لانكسار أخدود منخفض جوي علوي فوق اجواء بلادنا .



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واشار الى فرص تنامي تشكل سحب ركامية - كسير - تحمل معها الامطار البردية على اجزاء من هضاب حضرموت الجنوبية امتدادا للمرتفعات الساحلية مع نشؤ عواصف رعدية على بعض المناطق والقرى يرافقها جريان للأودية والسيول للسواحل الجنوبية .

ومن المتوقع ان تشمل الإمطار الغزيرة ارجاء متفرقة من السواحل والأودية والهضاب داعيا جميع المواطنين والمسافرين الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر اثناء شدة الإمطار والتنقل بين المديريات إضافة الى إتباع تعليمات السلامة من العواصف الرعدية وابعاد المركبات من المواقع القريبة من مجاري الاودية والمنحدرات الجبلية في المدن والقرى تحسبا لاي طارئ حال اشتداد هطول الامطار .

واكد الخبير الجوي حميد ان الانكسار العلوي سيحمل معه نشاط في سرعة الرياح الهابطة على بعض المناطق.