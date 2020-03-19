70 أسيرا حوثيا في قبضة الجيش بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - الجوف

تحولت صحراء محافظة الجوف، إلى مقبرة تلتهم مليشيا الحوثي الانقلابية التي تسللت إليها، وذلك بعد وقوع 70 حوثيا في قبضة الجيش، خلال آخر 48 ساعة.



وأكدت مصادر عسكرية، أن الهجمات التي نفذها الجيش اليمني في جبهتي "الوجف" و"قيسين" بمديرية "خُب والشعف" أسفرت عن أسر 70 عنصرا حوثيا وعدد من الدوريات العسكرية التابعة لهم .. وفق “العين“.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الأسرى 3 من القيادات الميدانية التابعة للانقلابيين؛ أبرزهم المدعو "أبوشريفة"، المسؤول الأول عن التحشيد والتغرير بالأطفال في صنعاء والجوف.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني، خلال العمليات، من اغتنام كميات واسعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة العناصر الانقلابية.

ونفذت قوات الجيش اليمني، وبإسناد التحالف العربي، الخميس، عملية هجومية واسعة، أسفرت عن تحرير عدد من المواقع بجبهة "الوجف"، بعد ساعات من تحرير منطقة "قيسين" التابعة لمديرية "خب والشعف"، شرق مدينة الحزم، عاصمة الجوف.

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وفي جبهة "صرواح" غرب محافظة مأرب، دكت مقاتلات التحالف العربي، الخميس، تجمعات وآليات تابعة لمليشيا الحوثي بسلسلة غارات، بالتزامن مع معارك على الأرض شنها الجيش اليمني.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن مقاتلات التحالف استهدفت عددا من الدوريات كانت تحمل تعزيزات لمليشيات الحوثي، ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

وكشف البيان أن قوات الجيش الوطني نفذت، الخميس، كمينا محكما للمليشيا بعد استدراج عدد من عناصرها بجبهة صرواح، وقتل وإصابة عدد منهم.

في المقابل، واصلت مليشيا الحوثي الانتقام من المدنيين في مأرب، وذلك بعد إطلاق صاروخ باليستي، مساء الخميس، على حي "المطار" السكني، شرق المدينة.

وكشفت مصادر حقوقية أن الصاروخ الحوثي أسفر عن مقتل مدني وإصابة 9 آخرين بجروح، فضلا عن دمار واسع في عدد من المنازل.

وجراء الهزائم الأخيرة في الجوف ومأرب، كثّفت المليشيا الحوثية من هجماتها بالطائرات المفخخة بدون طيار على المناطق السكنية في محافظتي الجوف ومأرب.

وقال مصدر في الإعلام العسكري، إن دفاعات الجيش اليمني نجحت في إسقاط 5 طائرات حوثية مسيرة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار المصدر إلى أن 4 من الطائرات التي تم إسقاطها هجومية، فيما كانت الخامسة استطلاعية، لافتا إلى أنها إيرانية الصنع.