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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الآن.. تركيا تعلن عن كارثة جديدة شرق البلاد وتكشف عن التفاصيل الأولية.. ليست كورونا (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الآن.. تركيا تعلن عن كارثة جديدة شرق البلاد وتكشف عن التفاصيل الأولية.. ليست كورونا (شاهد) علن مرصد الزلازل التركي أن زلزالاً قوياً بقوة 5.0 على مقياس ريختر ضرب ولاية الازيغ شرق تركيا. وأضاف المرصد في بيان رسمي أطلعت تركيا بالعربي عليه، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20:53 من مساء اليوم الخميس. هذا ولم يعلن حتى اللحظة أية تفاصيل حول الخسائر من قبل منظمة الطوارئ والكوارث التركية “أفاد







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