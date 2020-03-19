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عدن - ياسمين التهامي - 3 عن طريق المخالطة: السلطنة تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا





عدن - ياسمين التهامي - 3 عن طريق المخالطة: السلطنة تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) منها ثمان 8 حالات لمواطنين وحالة واحدة لوافد. وأوضحت الوزارة بأن 3 حالات مرتبطة بالمخالطة لحالات سابقة و6 حالات مرتبطة بالسفر لكل من بريطانيا والولايات المتحدة والهند ومصر، مشيرةً إلى أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح 48 ثمان وأربعين حالة. وأكدت الوزارة بأن ثلاث عشرة 13 حالة قد تماثلت للشفاء. وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. داعيةً جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.







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