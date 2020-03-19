شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصادر طبية بصنعاء تقطع الشك باليقين وتكشف حقيقة تسجيل "3" وفيات بفيروس "كورونا" بالعاصمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر طبية بصنعاء عن حقيقية تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بفيروس " كورونا " بالعاصمة .

وأكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " الى أنه وحتي اللحظة لم يتم تسجيل اي حالات اصابه او وفاة مؤكدة بسبب فيروس " كورونا " معتبرة أن ما تداولته بعض المواقع الاخبارية عن تسجيل ثلاث وفيات لاشخاص يعانون من اعراض مماثلة لاعراض وباء " كورونا ". جديد "الخليج 365" Advertisements واشارت المصادر الى ان تم اجراء فحوصات لبعض الحالات المشتبه في اصابتها بالفيروس العابر للحدود حيث كانت النتائج سلبية .



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