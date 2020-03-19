شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : الصحة العالمية.. قلقون من انفجار الإصابة بكورونا في سوريا واليمن بشكل مفاجئ ومرعب لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدى مسؤول رفيع في منظمة الصحة العالمية، الخميس، قلق المنظمة من تواجد حالات إصابة بفيروس كورونا لم يتم تسجيلها في كل من اليمن وسوريا نتيجة ضعف قطاع الصحة ونظام المراقبة، الأمر الذي ينذر بانفجار تفشي الإصابات بشكل مفاجئ.

وقال رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية عبدالنصير أبو بكر، في حديث مع شبكة CNN الأميركية "حتى الآن، سوريا واليمن وليبيا هي الدول العربية الثلاث الوحيدة التي لم تبلغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي في خضم صراع مستمر".

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وأضاف "معظم بلدان المنطقة لديها حالات باستثناء سوريا واليمن، و نحن كمنظمة الصحة العالمية، نشعر بالقلق بعض الشيئ، لأن الدول التي قد لا تكون لديها حالات هي ذات صحة ضعيفة ونظام مراقبة ضعيف".

وأردف المسؤول في منظمة الصحة العالمية قائلا "في حالة سوريا.. أنا متأكد من أن الفيروس ينتشر لكنهم لم يكتشفوا الحالات بطريقة أو بأخرى.. هذا هو شعوري، لكن ليس لدي أي دليل لإظهاره".

وتابع "عاجلاً أم آجلاً، قد نتوقع انفجار حالات (هناك)".

وأوضح المسؤول الدولي، أن غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط تتعلق بالسفر إلى إيران.

وأكد في الوقت ذاته أن الشرق الأوسط تصرف بشكل أسرع مما فعله الأوربيون في التعامل مع انتشار فيروس كورونا.

واستدرك قائلا "ومع ذلك فإن التدخلات غير العادية لإيران، جاءت "متأخرة للغاية".