شكرا لقرائتكم خبر عن احرص على تواجد هذه الأطعمة بمنزلك أثناء فترة الحجر الصحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ الناس حول العالم في تخزين الأطعمة والأدوية خوفا من توقف الإمدادات إلى الأسواق بفعل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا أو كما يرف بـ “كوفيد-19”.

إذا كنت تفكر في البقاء بالمنزل لمدة أطول المعتاد، وتخاف من نفاد الأسواق من الأطعمة، ربما يجب عليك التفكير في شراء أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى طول فترة صلاحيتها.

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فيما يلي، قائمة الأطعمة الضرورية التي ربما يجب تخزينها خلال هذه الأيام، كما أوردها تقرير موقع “NBC News” الأميركي.

الحبوب وبدائل الحبوب

– بقوليات الحبة الكاملة: مثل الشوفان، والكينوا، والأرز البني.

– المعكرونة والدقيق: خاصة دقيق الحمص، واللوز، ودقيق الحبة الكاملة.

– الخبز: إذا أردت تخزينه لمدة أطول، قطعه وضعه في المجمد حيث يمكنه البقاء لأشهر. حاول التأكد من شراء أصناف الحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين.

– المقرمشات: مثل مقرمشات الحبة الكاملة، والبذور والمكسرات.

-حبوب الإفطار: حاول اختيار الحبوب الكاملة التي أضيف إليها السكر بنسبة بسيطة، بالإضافة إلى غناها بالألياف.

تواجد هذه الأطعمة بمنزلك بفترة الحجر

الخضروات والفاكهة

– الفاكهة طويلة الأمد: التفاح، والعنب، والبرتقال، والكليمونتين (يشبه اليوسفي)، والموز (يمكن تقطيعه والاحتفاظ به في المجمد). كما يفضل شراء الحمضيات، نظرا لغناها بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة.

– الفاكهة المجمدة: التوت المجمد، والأناناس، والمانجا، والخوخ، والتي يمكن أن تلعب دورا قويا في تقوية جهاز المناعة.

– الفاكهة المجففة: التمر، والتين، والمشمش، والبرقوق، حاول تجنف الفاكهة المجمدة المضاف إليه السكر.

– الخضروات طويلة الأمد: البروكلي، كرنب بروكسل، الفلفل، الأرنبيط، الجزر، والبطاطس.

-الخضروات المجمدة: السبانخ، البروكلي، القرنبيط، الأرز المصنوع من القرنبيط، والفول الأخضر.

الخضروات المجففة: البنجر، والجزر، واللفت.

الخضروات المعلبة: اليقطين المعلب، الطماطم المعلبة، الزيتون المعلب.

البروتين

-الفاصوليا المعلبة: يمكنك تخزين بعض البقوليات الأخرى الغنية بالبروتين مثل: الحمص، والعدس، والفول الأسود، والغنية في نفس الوقت بالبوتاسيوم، والماغنيسيوم.

– السمك المعلب: التونا، والسالمون، والسردين.

– مكرونة العدس والحمص: هذه الأنواع من المكرونة غنية بالبروتين والألياف.

– المكسرات: الفستق، والجوز، والفول السوداني، واللوز.

– الجبن: خاصة الجامدة منها، مثل الشيدر والتي يمكن أن تبقى لمدة أسبوعين دون أن تفسد في حال تم تخزينها بشكل جيد.

– البيض: خزن البيض في كارتونات على رفوف الثلاجة بدلا من الباب، حيث يمكن بذلك أن تبقى صالحة للأكل لمدة 3 أسابيع، كما أن سلق البيض في قشرته طريقة جيدة للاحتفاظ به لمدة أسبوع.