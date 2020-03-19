شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من وزارة الأوقاف بشأن كورونا.. هذا ما حدث بمختلف مساجد العاصمة صنعاء (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلع وزير الأوقاف والإرشاد نجيب العجي اليوم على سير الحملة الإرشادية في مساجد أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والتي تنفذها اللجنة الفنية بالوزارة .

جديد "الخليج 365"

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حيث تفقد الوزير العجي ومعه وكيل الوزارة لقطاع التوجيه والإرشاد العزي راجح، أعمال التعقيم وتوزيع الملصقات التوعوية الصحية، في عدد من مساجد منطقتي حدة ودار سلم في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد أهمية اضطلاع العلماء والخطباء والمرشدين بدورهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الأمراض والأوبئة، وكيفية مواجهة فيروس كورونا والوقاية منه باتباع الإرشادات والتعليمات الصحية السليمة.

وشدد على ضرورة تعقيم المساجد ونظافتها بصورة مستمرة والحرص على أداء الرسالة الإرشادية التي تسهم في حماية المجتمع وتوجيهه لاتباع الطرق الصحية السليمة والتعليمات الدينية الكفيلة بوقاية الإنسان من مخاطر الأمراض والأوبئة.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف والإرشاد كلفت 400 مرشد ومرشدة دينية ضمن أنشطة الحملة الإرشادية، التي تنفذها في مختلف مساجد أمانة العاصمة والمحافظات، لتعقميها وتوزيع ملقصات تعريفية صحية وإلقاء محاضرات توعوية وتثقيفية في هذا الجانب.

كما أكد الوزير العجي الحرص على رفع الجاهزية وتكثيف أعمال التوعية الصحية، انطلاقاً من مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف الذي حث على النظافة العامة والشخصية لوقاية المجتمع وسلامته من الأمراض.

وقال “نراهن على وعي المجتمع في التقيد بالإرشادات الصحية، لإفشال مؤامرة العدوان وما يصدره من أمراض وأوبئة إلى اليمن في ظل حربه الإجرامية على اليمن منذ خمس سنوات”.