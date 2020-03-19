شكرا لقرائتكم خبر عن المفكر الشهير عبدالله النفيسي يخرج عن صمته ويباغت حكام الخليج بهذه المفاجأة المدوية بشأن فيروس كورونا القاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف المفكر والأكاديمي السياسي الكويتي عبد الله النفيسي الحجر الصحي بالفرصة الذهبية.

وأضاف على حسابه في تويتر : ” الحجر المنزلي فرصة ذهبية لتجديد الصِّلة بالقرآن الكريم.. أنصح بالتأمل في تفسير قصار السّور.. يقول الشافعي رحمه الله: ” لو ما أنزل الله من القرآن إلا سورة العٓصِر لكفتهم.. إن الذكرى تنفع المؤمنين”.

جديد "الخليج 365"

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وطالب بعض متابعي النفيسي بعمل قناة في اليوتيوب .. ينشر فيها العلوم وتتحدث فيها لتوعية الناس خصوصا الشباب وصغار السن (المقبلين على الحياة).

عبدالله النفيسي يخرج عن صمته

وأضاف أحد المعلقين: ” أنا كشاب أطلب منك هذه الخدمة الاجتماعية .. أتمنى أن أراك يوميا أو أسبوعيا تتحدث في مادة علمية دسمة.. حفظك الله ورعاك”.

يأتي هذا عقب عدة إجراءات حازمة قامت بها الكويت، منها غلق المساجد لأجل الوقاية من كورونا. وكان مقطع تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قد وثق صوت مؤذن في أحد مساجد الكويت وهو يختم الأذان بجملة ” ألا صلوا في رحالكم “.

ويأتي ذلك بعد توجيه وزارة الأوقاف في الكويت بإيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض والاكتفاء برفع الأذان خشية من انتشار كورونا.

وتسبب المقطع في جدل واسع على منصات التواصل، حيث انهالت التعليقات على المقطع ومنها: ” اللهم ارفع عنّا البلاء ، وادفع الوباء ، وأنزل رحمتك ولطفك على العباد ياربّ العالمين.