شكرا لمتابعة خبر عن صادم : وفاة اول يمني بفيروس كورونا (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد يوم من اندلاع اشتباكات في محافظة مأرب .. جبهة جديدة تشهد مواجهات عنيفة داخلية بين الحوثيين والجيش ضربة قاصمة للحوثيين بالجوف.. وانشقاق قوة عن الحوثي وانضمامها لقوات الجيش الوطني بكامل عتادها وردنا الان : تفاصيل الصاروخ الذي استهدف دائرة التأمين العسكرية في مدينة مأرب اثناء تجمع الجنود لاستلام الإكراميات (التفاصيل) مصدر عسكري يكشف حصيلة خسائر الحوثيون في البيضاء

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