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عدن - ياسمين التهامي - تعيين جديد محافظ للبنك المركزي.. الاسم



تعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا للبنك المركزي السوداني

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء عين أيضا محمد أحمد بشرى بدوي، نائبا لمحافظ البنك، بحسب وكالة "رويترز".

وكان حسين يحيى جنقول، قدم استقالته من منصب محافظ البنك المركزي إلى رئيس مجلسوزراء السودان، في شهر نوفمبر دون توضيح أسباب.

جديد اب برس​

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فيما لم يصدر أي بيان رسمي من البنك المركزي حول استقالة حنقول.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، أصدر قرارا بتكليف بدر الدين عبد الرحيم بمنصب محافظ البنك المركزي، وأعلن البرهان قبول استقالة حسين يحيى جنقول من منصب المحافظ، الذي شغله منذ مايو الماضي.

وتدرج حسين جنقول في عدد من المواقع في البنك المركزي، إلى أن عينه المجلس العسكري محافظا للمركزي في 30 مايو الماضي خلفا لمحمد خير الزبير.

ويواجه السودان صعوبات اقتصادية بالغة تجلت في تصاعد معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي، وارتفاع مضطرد في أسعار السلع الاستهلاكية.