وساطة قبل #1740;ة تنجح بفتح الطر #1740;ق أمام آلاف المحتجز #1740;ن في نقاط الحوث #1740; #1740;ن بهذة المحافظة "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - وساطة قبلیة تنجح بفتح الطریق أمام آلاف المحتجزین في نقاط الحوثیین بهذة المحافظة "تفاصيل"

نجحت وساطة قبلیة، الیوم الخمیس، من فتح الطریق أمام

المسافرین العالقین في محافظة البیضاء (وسط الیمن)، بعد ان

احتجزتھم ملیشیا الحوثي الإنقلابیة بحجة مواجھة فیروس

كورونا. جديد اب برس​ Advertisements

وقالت مصادر محلیة، إن وساطة قبلیة- مكونة من مشایح

ووجھاء البیضاء- نجت في إقناع ملیشیا الحوثي بفتح الطریق

للمسافرین القادمین من المحافظات المحررة، والذي تم

احتجازھم في نقاط التفتیش التابعة للحوثیین بمحافظة البیضاء،

بحجة مواجھة فیروس كورونا.

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