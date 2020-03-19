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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان: الارصاد تحذر وتدعوا الى الاحتماء من اجواء باردة بمعظم محافظات الجمهورية.. وتكشف عن موشرات الطقس في اليمن .. (صورة + تفاصيل هامة)!!



أظهرت خرائط الطقس توقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية غزيرة على معظم المحافظات اليمنية. وتظهر صورة التقطها "يمن برس" من خرائط تتبع الطقس تظهر، توقعات الطقس الأحد القادم على المحافظات اليمنية، حيث تشير إلى احتمال أن تشهد معظم محافظات البلاد أمطاراً رعدية غزيرة تبدأ من بعد ظهيرة يوم الأحد القادم، بمشيئة الله. جديد اب برس​ Advertisements وشهدت محافظات اب والبيضاء وذمار وصنعاء وعمران ومناطق اخرى ومجاورة أمطار متفرقة اليوم الخميس ويوم أمس الأربعاء. من جهة اخرى حذرت مصادر تابعة للإرصاد اليمني ودعات إلى الاحتماء من الاجواء الباردة وتوخي الحذر من السيول في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها، و متابعة المستجدات ونشرات الطقس المحلية.

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