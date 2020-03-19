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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: تفجر الاوضاع عسكريا في الحديدة والمعارك تدور رحاها داخل المدينة "تفاصيل"



تفجرت الاوضاع عسكريا داخل مدينة الحديدة بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثيين داخل مدينة الحديدة. واعلن الاعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي،قبل قليل، عن اندلاع اشتباكات بين المقاومة الوطنية ومليشيات الحوثيين داخل مدينة الحديدة. جديد اب برس​ Advertisements وافاد الاعلام العسكري ان الاشتباكات اندلعت جراء تجدد الخروقات الحوثية للاتفاق، فيما لا زالت الاشتباكات مستمرة. وكان قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح ترأس اجتماعا ضم قادة الوية المقاومة الوطنية لمناقشة الخروقات الحوثية واستعداد القوات في الجانب القتالي . واكد الاجتماع بأن القوات المشتركة لن تقف مكتوفة الايدي، جراء الخروقات الحوثية المتكررة.

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