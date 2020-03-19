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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : التحالف بطلعات جوية مفاجئة تطيح بموقع حوثي مهم ... قتلى وجرحى "تفاصيل"

استهدف طيران التحالف العربي، الخميس، بعدة غارات تجمعات وآليات تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً في جبهة صرواح غرب مأرب. جديد اب برس​ Advertisements ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن "طيران التحالف استهدف تجمعات وآليات تتبع المليشيات الحوثية"، مؤكداً أن الطيران استهدف عددا من الأطقم كانت تحمل تعزيزات لمليشيات الحوثي ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

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