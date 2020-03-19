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عدن - ياسمين التهامي - ملك المملكة : يعترف بالظعف وان ألمملكة تمر بــ مرحلة صعبة ويخشى من الايام المقبلة بقولة "تفاصيل"

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إن المملكة تمر بمرحلة وصفها بـ"الصعبة" كجزء مما يواجهه العالم جراء تفيش وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف العاهل السعودي في كلمة إلى الشعب السعودي وجهها قبل قليل ورصدها "المشهد الخليجي": "اقول لكم ايضاً ان المرحلة المقبلة ستكون اكثر صعوبة على المستوى العالمي في مواجهة الانتشار السريع لهذه الجائحة".

جديد اب برس​

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واستدرك قائلاً: "لكنني في الوقت ذاته اعلم اننا سنواجه المصاعب بايماننا بالله وتوكلنا عليه وعملنا بالاسباب وبذل الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الانسان وسلامته وتوفير كل اسباب العيش الكريم له".

وقال العاهل السعودي: "أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم للمواطن والمقيمين في هذه الارض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية".

وأكد العاهل السعودي أن القطاعات الحكومية السعودية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة تبذل كل امكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم، عن رصد وتسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري، كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وتخطى عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا 169 ألفا و710 في 142 بلدا ومنطقة، أما حصيلة الوفيات فبلغت 9 آلاف حالة، وسُجّلت أعلى حصيلة وفيات في الصين القارية حيث بلغت 3 آلاف و213 حالة، تليها إيطاليا مع ألفين حالة وفاة، ثم إيران مع 853 حالة وفاة، فإسبانيا حيث سجّلت 297 حالة وفاة.