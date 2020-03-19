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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : عقب اجتماع ل"طارق صالح".. اشتباكات داخل مدينة الحديدة !!
اعلن الاعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي،قبل قليل، عن اندلاع اشتباكات بين المقاومة الوطنية ومليشيات الحوثيين داخل مدينة الحديدة.
وافاد الاعلام العسكري ان الاشتباكات اندلعت جراء تجدد الخروقات الحوثية للاتفاق، فيما لا زالت الاشتباكات مستمرة.
جديد اب برس
وكان قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح ترأس اجتماعا ضم قادة الوية المقاومة الوطنية لمناقشة الخروقات الحوثية واستعداد القوات في الجانب القتالي .
واكد الاجتماع بأن القوات المشتركة لن تقف مكتوفة الايدي، جراء الخروقات الحوثية المتكررة.
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