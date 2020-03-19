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عدن - ياسمين التهامي - بعد يوم من اندلاع اشتباكات حوثية بينية في مأرب .. جبهة جديدة تشهد مواجهات عنيفة داخلية بين الحوثيين "تفاصيل"



دارت اشتباكات مسلحة فجر الیوم الخمیس، بین مجامیع من ملیشیا الحوثي الانقلابیة

شمالي مدینة تعز جنوبي غرب الیمن.

وقالت مصادر محلیة إن الاشتباكات اندلعت بین عناصر من ملیشیات الحوثي

وآخرین ممن یطلق علیھم (المتحوثین) من أبناء منطقة الھشمة شمالي مدینة تعز

واستمرت لأكثر من ساعتین واستخدمت فیھا الأسلحة المتوسطة.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفیة رفض المتحوثین المشاركة في

القتال بجبھات محافظتي الجوف ومأرب.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة شكلتھا ملیشیات الحوثي زارت المناطق الخاضعة

لسیطرتھا في محافظة تعز أمس الأربعاء بھدف سحب مقاتلین وإرسالھم إلى جبھات

أخرى.

وكانت مصادر متعددة قالت أمس الأربعاء، إن قتلى وجرحى من الحوثیین سقطوا في

اشتباكات بینیة بین قیادات حوثیة في مدیریة صرواح، غربي مأرب.

وحسب المصادر، فإن اشتباكات داخلیة عنیفة اندلعت بین قیادات الملیشیا في حباب

خولان، بین مرافقي مبارك المشن المعین من الملیشیا قائدا للمنطقة الثالثة ومشرف

جبھة صرواح المدعو عبدالولي الحوثي.وذكرت المصادر بوقوع قتلى وجرحى من

ضمنھم مقتل الحارس الشخصي للمشن.

وخلال الیومین الماضیین تكبدت میلیشیا الحوثي الانقلابیة خسائر كبیرة الأرواح

والعتاد في معارك عنیفة تدور في جبھات الجوف وصرواح بمأرب وقانیة بالبیضاء. جديد اب برس​ Advertisements

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