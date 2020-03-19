اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد|مصرع قيادات عسكرية بـ #قوات_هادي في #مارب "تفاصيل"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد|مصرع قيادات عسكرية بـ #قوات_هادي في #مارب "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس 19-03-2020? - آخر تحديث الخميس 19-3-2020?

شاهد|مصرع قيادات عسكرية بـ #قوات_هادي في #مارب "تفاصيل"

شاهد الفيديو 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

678c3b243c.jpg
22cb36b59a.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد|مصرع قيادات عسكرية بـ #قوات_هادي في #مارب "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا