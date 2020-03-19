شكرا لقرائتكم خبر عن يحذر التحالف من استمرار الرهان على “الشرعية” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحذر التحالف من استمرار الرهان على “الشرعية”

جديد اب برس​ Advertisements br /> انتقد الناشط السياسي الجنوبي، هاني علي سالم البيض، رهان التحالف على حكومة هادي، رغم ثبوت فشلها وتسببها في فشل التحالف نفسه، على مدى خمسة أعوام.

وتساءل #هاني_البيض، نجل الرئيس الجنوبي السابق، عن أسباب رهان #التحالف الذي تقوده

وأضاف البيض، المُقرَّب من الانتقالي المدعوم إماراتياً، أن #حكومة_هادي لا تكاد تخرج من أزمة إلا وتدخل التحالف معها في أزمة جديدة، فيما لا تكاد قواتها تخرج من هزيمة إلا لتجر قوات التحالف معها إلى هزيمة أخرى.

محذراً التحالف من مغبة استمرار تعاطيه مع “الشرعية” على النحو الذي يتبعه منذ خمس سنوات.. مطالباً التحالف بمراجعة حساباته وموقفة من حكومة هادي وتسمية الأشياء بمسمياتها، ووضع الأمور في نصابها، حسب تعبيره.

وتأتي تصريحات البيض، في ظل تحول مواقف كل من السعودية والإمارات تجاه المجلس الانتقالي، والضغوطات التي تمارسها عليه لتنفيذ الشق الأمني والعسكري من #اتفاق_الرياض، والذي يرفض المجلس تنفيذه. br /> انتقد الناشط السياسي الجنوبي، هاني علي سالم البيض، رهان التحالف على حكومة هادي، رغم ثبوت فشلها وتسببها في فشل التحالف نفسه، على مدى خمسة أعوام.وتساءل #هاني_البيض، نجل الرئيس الجنوبي السابق، عن أسباب رهان #التحالف الذي تقوده السعودية وتمسكه بـ”الشرعية” التي قال إنها غير مؤهلة لإدارة المرحلة.. مشيراً إلى أن ذلك الرهان بات خاسراً.وأضاف البيض، المُقرَّب من الانتقالي المدعوم إماراتياً، أن #حكومة_هادي لا تكاد تخرج من أزمة إلا وتدخل التحالف معها في أزمة جديدة، فيما لا تكاد قواتها تخرج من هزيمة إلا لتجر قوات التحالف معها إلى هزيمة أخرى.محذراً التحالف من مغبة استمرار تعاطيه مع “الشرعية” على النحو الذي يتبعه منذ خمس سنوات.. مطالباً التحالف بمراجعة حساباته وموقفة من حكومة هادي وتسمية الأشياء بمسمياتها، ووضع الأمور في نصابها، حسب تعبيره.وتأتي تصريحات البيض، في ظل تحول مواقف كل من السعودية والإمارات تجاه المجلس الانتقالي، والضغوطات التي تمارسها عليه لتنفيذ الشق الأمني والعسكري من #اتفاق_الرياض، والذي يرفض المجلس تنفيذه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يحذر التحالف من استمرار الرهان على “الشرعية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.