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عدن - ياسمين التهامي - بن سلمان : يحتل المهرة والمهريون يستنكرون رفع السعودية علمها فوق مطار الغيضة "تفاصيل"



رفعت القوات السعودية المسيطرة على المهرة، #العلم_السعودي على مبنى مطار المحافظة، في خطوة اعتبرها مراقبون استفزازية لسكان المحافظة.

ونشر نشطاء مهريون على مواقع التواصل الاجتماعي صور العلم السعودي فوق مطار الغيضة.. داعين المجتمع إلى عدم السكوت، والاستمرار في رفض #المزاعم_السعودية التي تروج أنها تعمل على تنمية المهرة وخدمة أبنائها.

وكان مسؤول التواصل الخارجي في لجنة #اعتصام_المهرة، أحمد بلحاف، أكد في تصريح لقناة نبأ أن السعودية حولت مطار الغيضة إلى قاعدة عسكرية خدمة لمطامعها، ولا علاقة لتواجدها بأعمال التنمية أو الاستجابة الإنسانية.

كما اتهم الرياض بتحويل سواحل المحافظة إلى قاعدة لتهديد الملاحة في البحر العربي والممرات المائية الدولية.

وتفرض السعودية سيطرتها على محافظة المهرة بقوة السلاح، وهو ما يعتبره الأهالي غير مبرر لبعد المحافظة عن أي صراعات سياسية أو عسكرية، ويؤكدون أنه احتلال مكتمل الأركان. جديد اب برس​ Advertisements

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