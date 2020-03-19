شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : بينهم نساء وأطفال.. سلطة مأرب تعتقل المئات خارج القانون "تفاصيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : بينهم نساء وأطفال.. سلطة مأرب تعتقل المئات خارج القانون "تفاصيل "



كشفت مصادر خاصة لـ “وكالة عدن الإخبارية”، عن عمليات اعتقال واسعة، نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة مأرب، في حق مئات المواطنين، خلال الأشهر الماضية، واحتجازهم خارج القانون، في معتقلات غير مؤهلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المحتجزين، ولا تتوفر بها أدنى الخدمات.

وقالت المصادر إن #أمن_محافظة_مأرب اعتقل في الأشهر القليلة الماضية المئات من المواطنين بدون أي تهم، وأودعهم في معتقل غير مؤهل صحياً.

وأوضحت المصادر أن المئات من المواطنين غالبيتهم طلاب تم اعتقالهم من شوارع مدينة مأرب بشكل مخالف للقانون، وبدون أي تُهمٍ تُذكر، بينهم الناشط الحقوقي سليم علاو والدكتورة أفراح الحميقاني، وعدد كبير من الأطفال، وتم إيداعهم في معتقل تابع لإدارة أمن المحافظة لا يصلح للبشر، الأمر الذي تسبب بأضرار صحية ونفسية لكثير من المعتقلين.

مضيفة أن إدارة أمن مأرب لا تزال تحتجز المئات بدون مبررات قانونية، وترفض التحقيق معهم وإيضاح التهم التي تحتجزهم على ذمتها وإحالتهم إلى النيابة العامة حسب النظام والقانون.. مؤكدة أن المعتقلين طالبوا أكثر من مرة مدير أمن محافظة مأرب العميد يحيى حميد بالتحقيق معهم لكنه لم يفعل.

وأكدت المصادر أن الكثير من المواطنين سبق أن تقدموا إلى النيابة العامة في المحافظة، بشكاوى ضد تعسفات أمن مأرب، إلا أن مدير الأمن لم يستجب لأي من توجيهات النيابة بالتحقيق في هذه الشكاوى.

جديد اب برس​

Advertisements