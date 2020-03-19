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عدن - ياسمين التهامي - عدن.. العثور على جثتي اليوسفي ورفيقه بعد ساعات من خطفهما وقتلهما بدم باااارد"تفاصيل"



عثر مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن، على #جثتي أحمد فؤاد اليوسفي ورفيقه محمد طارق في منطقة غير مأهولة بالسكان بمديرية دار سعد، بعد أقل من 24 ساعة على #اختطافهما في حي الدرين بالمنصورة.

وبحسب الأهالي فإن #الضحيتين أعدما رمياً بالرصاص، وقد تم نقل جثتيهما إلى مستشفى الصداقة في دار سعد القريب من مكان العثور عليهما.

وكانت أسرة #اليوسفي، وهو موظف سابق في الهلال الأحمر الإماراتي، أبلغت الجهات الأمنية بتعرض نجلها أحمد وصديقه للخطف من قبالة نادٍ رياضي في المنصورة ظهر أمس الأربعاء، على يد مسلحين ملثمين يستقلون سيارة نوع “كيا” بدون أرقام، لكن أمن عدن لم يحرك ساكناً قبل أو بعد قتلهما.

الجريمة المروعة هي الثانية خلال ساعات في عدن، حيث اغتال مسلحون الجندي مصطفى الحدي قرب دوار الكراع بدار سعد أيضاً، وسط تجاهل تام من قبل أجهزة الأمن، ما يؤكد أن تلك الأجهزة متورطة في #الانفلات_الأمني الذي تعيشه المدينة. جديد اب برس​ Advertisements

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