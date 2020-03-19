شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان جديد ورد للتو من السلطات الرسمية في السعودية بشأن فيروس كورونا(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن آخر إحصائية توضح أن هناك 238 إصابة بفيروس “كورونا” في المملكة، موضحاً أن هناك ارتفاعاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأرجح أن نسبة كبيرة منها كانت قادمة من الخارج. أخبار جديدة من الخليج 365:​ عــــــــاجل : اعلان مفاجئ ورد للتو من منظمة الصحة العالمي بشأن انتشار فيروس كورونا في اليمن والحوثي ينفعل ويرد غاضبا ..شاهد ماذا اقل؟؟ Advertisements ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ وأضاف، خلال الإيجاز الدوري حول آخر المستجدات الصحية المتعلقة بفيروس “كورونا”: المملكة من أوائل الدول التي طبّقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا. ​ وتابع: نبشركم بأن عدد الحالات المتعافية يزداد، واليوم حالتان جديدتين تعافتا والعدد الإجمالي بلغ 8 حالات. وشدد : ” قللوا التجمعات وابقوا في المنازل .. ورقم 937 متاح للجميع على مدار الوقت ” .

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