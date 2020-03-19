شكرا لقرائتكم خبر عن إذا لاحظت هذه العلامات في البول أو شعرت بعدم ‘‘الرغبة في العلاقة الزوجية’’ فأنت مصاب بالسرطان القاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر سرطان البروستات من أكثر أمراض السرطان شيوعاً بين الرجال، وتشخص حوالي 47 ألف إصابة به في المملكة المتحدة وحدها كل عام.

ويؤثر سرطان البروستات بشكل رئيسي على الرجال فوق الخمسين ويزيد خطر الإصابة به مع العمر، حيث يؤثر على الغدة الصغيرة في حوض الرجل، والمسؤولة عن إنتاج السائل الأبيض السميك المختلط مع الحيوانات المنوية.

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ويتراوح متوسط عمر الرجال الذين تُشخص إصابتهم بسرطان البروستات بين 65 و69 عاماً، ومع ذلك فإن خطر الإصابة به تحت سن الخمسين، وارد.

وفي دراسة حديثة لمستشفى جورج بومبيدو الأوربي في باريس، جاء أن الصلع يعتبر مؤشراً يُمكن أن يدل على الإصابة بسرطان البروستات.

وتقول الدراسة إن معدل احتمال إصابة الرجال الذين يظهر عليهم تساقط الشعر في العشرينات من العمر أكبر بمرتين، مقرنةً مع غيرهم.

وأكدت الدراسة أن النتائج التي توصلت إليها، لا تعني أن كل الذين يصابون بالصلع في مرحلة عمرية مبكرة سيصابون بسرطان البروستات لاحقاً.

وأوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية مجموعة من الأعراض التي تدل على سرطان البروستات على النحو التالي:

1- الشعور بالحاجة للتبول بوتيرة أكثر من المعتاد وخاصة في الليل

2- الشعور بالحاجة للإسراع للذهاب إلى المرحاض.

3- صعوبة البدء في التبول

4- الشعور بالتوتر وقضاء وقت طويل أثناء التبول

5- ضعف تدفق البول

6- الشعور بأن المثانة لم تفرغ بالكامل

7- ظهور الدم مع البول أو السائل المنوي

8- انخفاض الرغبة الجنسية

9- فقدان الشهية

10- آلام في مناطق متعددة من الجسم