شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل .. هذه الأطعمة خطر كارثي على ‘‘القولون العصبي’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تسبب أطعمة معينة متلازمة القولون العصبي، وإنما تحدث المشكلة بسبب عدم انقباض الأمعاء الدقيقة والغليظة كما ينبغي، فتقوم الأمعاء الدقيقة مثلاً بالانقباض ودفع الطعام بسرعة أو ببطء أكثر من اللازم. لكن هناك أطعممة معينة تزيد من شدة أعراض الحالة وخاصة الألم والإمساك.

إليك ما يجب أن يتجنبه مريض القولون العصبي:

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المشروبات. كل أنواع المشروبات الغازية والكربونية والصودا والماء بالكربونات تزيد أعراض القولون العصبي، كما ينبغي أيضاً الحد من مشروبات الكافيين والامتناع عن الكحول.

منتجات الألبان. يزيد الحليب ومنتجاته وخاصة الغنية بالدهون من الانتفاخ وأوجاع البطن. تتضمن منتجات الألبان: الجبن والآيس كريم والزبدة.

الشوكولا. تحتوي الشوكولا على الدهون والكافيين فكلاهما يزيد من انقباضات القولون ويسبب ألماً. لكن يمكن أن يتحمّل بعض مرضى القولون العصبي مسحوق الكاكاو.

الدهون. عليك الابتعاد من الأطعمة الغنية بالدهون مثل المكسرات والأفوكادو وجلد الدجاج والحليب كامل الدسم والحلوى والزيوت النباتية والآيس كريم والمقالي.

السكريات. بعض السكريات والحلوى والكاندي تزيد انقباضات البطن والغازات، كما قد يحدث الأمر نفسه مع السكر الاصطناعي.

الخميرة. في بعض الأحيان تسبب المخبوزات وخاصة المصنوعة من الدقيق الأبيض مشاكل لمريض القولون العصبي.

الغلوتين. يوجد الغلوتين في القمح والسجق واللحوم المصنّعة والوجبات المجمّدة الجاهزة ورقائق البطاطس المقلية (شيبس)، كما يوجد في الشعير والجاودار.

الخضروات والفاكهة غير المطبوخة. من الأفضل لمريض القولون العصبي تناول الخضروات والفواكه مطبوخة، وتجنّبها نيئة إلى أن يعتاد الجسم تدريجياً عليها ولا يسبب تناولها الإسهال أو المغص.