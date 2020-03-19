حضرموت: مكتب التربية يعلن تقديم موعد الامتحانات النهائية احترازًا من "كورونا"

أعلن، مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، عن تقديم موعد الاختبارات النهائية، للعام الدراسي 2019 ـ 2020م، كإجراء احترازي من فيروس "كورونا".

وقال المكتب في بيان له حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "إنه قرر تقديم الاختبارات النهائية، للصفوف من أول ابتدائي، وحتى الثاني ثانوي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وحدد مكتب التربية موعد الاختبارات، ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، بدلاً من موعدها السابق، في إبريل القادم".