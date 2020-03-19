عدن: ظهور نفايات نفطية في ساحل أبين وسط مخاوف من تلوث بيئي

يشهد ساحل أبين بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، لليوم الثاني على التوالي، تدفق نفايات نفطية إلى الساحل، ما أثار مخاوف المواطنين.



وقالت مصادر محلية، إن بقع زيتية واسعة ظهرت في أجزاء كبيرة من ساحل أبين، بعد أيام من نفوق جماعي للأسماك وتغير ماء البحر.



ورجح عدد من المتابعين أن تكون هذه البقع ناتجة عن نفايات نفطية تم التخلص منها في عرض البحر، أو تسرب نفطي لإحدى ناقلات النفط التي تمر عبر خليج عدن.



ودعا الأهالي جهات الاختصاص لمتابعة الأمر، كما طالبوا بنزول لجنة مختصة لمعرفة الأسباب وكشفها للرأي العام، محذرين في ذات الوقت من كارثة بيئية تحل بالثروة السمكية والأحياء البحرية.



وقبل نحو أسبوع، شهد الساحل تغير لون البحر إلى الأخضر، ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك إضافة إلى انبعاث روائح كريهة، عزتها الجهات المختصة إلى ظاهرة طبيعية.





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