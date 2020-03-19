الكثيري يطّلّع على نشاط مؤسسة إستقرار الصحراء التنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

إطّلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على نشاط مؤسسة إستقرار الصحراء التنموية و الخطط والمشاريع التنموية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة في المناطق الصحراوية .

Advertisements

و إستمع الكثيري من صالح المنهالي عضو مجلس أمناء مؤسسة استقرار الصحراء عن خطط المؤسسة لتنفيذ جملة من المشاريع الإنسانية التي تستهدف قطاعات مياه الشرب والصحة و التعليم والطرقات و الجانب الاغاثي في المديريات الصحراوية في العام الحالي .

وأشاد وكيل المحافظة بالدور الإنساني التنموي الذي تقوم به المؤسسة مشدداً على أهمية التنسيق المسبق مع السلطات المحلية في المديريات و الجهات التنفيذية ذات العلاقة و المواطنين المستهدفين في المشروع موكداً حاجة العديد من المناطق في المديريات الصحراوية لعدد من المشاريع الأساسية في المياه و التعليم والصحة .