شركة النفط بوادي حضرموت تعلن عن تخفيض اسعار مادتي البترول و الديزل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 الخليج 365 - سيئون أعلنت شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت و الصحراء تخفيض اسعار مادتي البترول و الديزل الى (305 ) ريالا للتر الواحد ، تنفيذا لتوجيهات وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري .

Advertisements و بحسب تعميم مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بوادي حضرموت عبدالرحمن بلفاس الموجهة الى مسؤولي المحطات الحكومية و وكلاء محطات بيع المحروقات فإن التسعيرة الجديدة سيبدا تطبيقها ابتداء من الاربعاء 18 مارس 2020م . و وفقا لهذه التسعيرة الجديدة ستباع دبة البترول و الديزل سعة 20 لتر بقيمة 6100 ريالا . واهابت شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت و الصحراء الإبلاغ عن المحطات الغير ملتزمة بالتسعيرة الجديدة لاتخاذ الاجراءات و العقوبات عليها.

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