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عدن - ياسمين التهامي - بث مباشر.. كلمة الملك سلمان بشأن فيروس كورونا

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شاهد بث مباشر.. كلمة الملك سلمان بشأن فيروس كورونا













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