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عدن - ياسمين التهامي - فيروس " كورونا " يضرب " اروبا " بقسوة والوفيات تصل الى سقف قياسي مفزع والاصابات تتجاوز الـ" 100" الف حالة ( احدث احصائية بالاصابات الجديدة)

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عدن - ياسمين التهامي - فيروس " كورونا " يضرب " اروبا " بقسوة والوفيات تصل الى سقف قياسي مفزع والاصابات تتجاوز الـ" 100" الف حالة ( احدث احصائية بالاصابات الجديدة) وصل عدد المصابين بفيروس " كورونا " في اروبا اكثر من " 100" الف مصاب . واعلنت دول اروبية لم يكن معدل الاصابات فيها كبير مثل ايرلندا 557 بعد تسجيل 191 حالة اصابة جديدة فيما سجل في فلندا " 400 " حالة اصابة جديدة واعلنت الدانمارك عن تسجيل حالة وفاة وارتفاع حالات الاصابة الى "1132" . وارتفع عدد الاصابات بفيروس " كورونا " في النرويج الى "1552" بالتزامن مع اعلان السويد تسجيل "1423" ، كما سجلت فرنسا وروسيا الاتحادية وسويسرا اصابات جديدة .







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