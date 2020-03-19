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كارثة مروعة وغير مسبوقة تجتاح اسبانيا.. ارقام صادمة ومرعبة لضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. الاولى عالميا

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.

وبلغ عدد حالات الإصابة في إسبانيا أمس الأربعاء 13716 حالة. 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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