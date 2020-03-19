شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة مروعة وغير مسبوقة تجتاح اسبانيا.. ارقام صادمة ومرعبة لضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. الاولى عالميا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.
وبلغ عدد حالات الإصابة في إسبانيا أمس الأربعاء 13716 حالة.
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