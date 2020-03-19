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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة:مركز الملك سلمان يقدم مساعدات صحية بقيمة 3.5 مليون دولار لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، عن تقديم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، مساعدات صحية تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة وباء كورونا.
وأوضح وزير الصحة وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بأن مركز الملك سلمان سيرسل أجهزة الفحص السريع لتسهيل عمل الفرق الطبية في المنافذ ومراكز الحجر الصحي..لافتا إلى أن الدعم يتضمن أدوية ومعدات طبية متنوعة ومستلزمات صحية ومعقمات، تلبي احتياجات الوزارة وفرقها في مواجهة الوباء المتفشي في العديد من دول العالم.
وطالب الوزير المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، بتقديم الدعم والمساندة للحكومة الشرعية..مشيراً الى ان كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية، تقع في إطار المحافظات المحررة.
وعبر وزير الصحة العامة والسكان عن الشكر والامتنان، للمملكة العربية السعودية، لدعمها السخي والمستمر للحكومة اليمنية..مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية.
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