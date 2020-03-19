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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. حقوقيون يبطالبون بإطلاق سراح جميع المختطفين بعد مخاوف "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
إب - الخليج 365
طالب حقوقيون بإطلاق سراح جميع المختطفين بمحافظة إب، وسط اليمن، مع مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، طالب حقوقيون وناشطون مليشيا الحوثي في إب بإطلاق سراح جميع المختطفين في ظل المخاوف من تفشي وباء "كورونا" في اليمن.
كما طالب الحقوقيون المليشيا بإثبات جديتها في مجابهة وباء "كورونا" من خلال إجراءات عملية بالإفراج عن المختطفين في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة إب، بدلا من التهريج الإعلامي والضجيج الذي يراد من خلاله فقد كسب الرأي العام.
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