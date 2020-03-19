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عدن - ياسمين التهامي - ليس في اوروبا ولا في أمريكا..في هذا البلد المسلم رجل يقتل عائلته بدم بارد وطريقة مروعة لسبب لا يخطر على البال.. وعندما حضرت الشرطة كانت المفاجئة الصادمة





عدن - ياسمين التهامي - ليس في اوروبا ولا في أمريكا..في هذا البلد المسلم رجل يقتل عائلته بدم بارد وطريقة مروعة لسبب لا يخطر على البال.. وعندما حضرت الشرطة كانت المفاجئة الصادمة أقدم رجل على قتل زوجته ووالده ووالدة زوجته، اليوم الأربعاء، على إثر تقدم زوجته بدعوى قضائية في المحكمة للطلاق عقب خلافات بينهما. وذكر موقع MM News الإخباري الباكستاني، أن الحادث وقع في بلدة كوت مومن الواقعة في مدينة سرغودها بإقليم البنجاب في باكستان، حيث فتح الرجل النار على زوجته ووالده وحماته، وتركهم بإصابات خطيرة مما أدى لوفاتهم. كما أطلق النار على شخصين آخرين كانا موجودين معهم، حيث تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج. وقالت شرطة بلدة كوت مومن، إن المتهم كان غاضبا من زوجته لتقدمها بدعوى قضائية في المحكمة للطلاق منه، حيث بعدما ارتكب جريمته هرب واختفى عن الأنظار، ويجري البحث عنه. ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن سردار بوزدار رئيس وزراء ولاية البنجاب، علم بجريمة القتل، وأمر بالتحقيق الموسع للقبض على المتهم بأسرع وقت لمعاقبته على جريمته. وأوضح مسؤول في شرطة إقليم البنجاب، أن المتهم وُجهت إليه ثلاث تهم قتل وتهمتا محاولة قتل، مبينا أنه تم تشكيل فريق يضم كبار ضباط الشرطة للتحقيق في الحادث. وتابع أن ”الشرطة حاصرت المنطقة وبدأت حملات تفتيش موسعة للعثور على القاتل واعتقاله، لتقديمه للعدالة قريبا“.







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