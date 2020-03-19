عــــاجل : هذا ما سيحدث في المملكة العربية السعودية لاول مرة في تاريخها

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عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، إنه بناءً على قرار هيئة كبار العلماء بأن تصلى الجمعة ظهراً في المنازل؛ فإن مساجد المملكة وجوامعها كافة ستؤذن للظهر يوم الجمعة، من دون أن يؤذن الأذان الأول. وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت قراراً بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان؛ وذلك لمنع تفشي فيروس “كورونا”.

وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها. جديد "الخليج 365" Advertisements

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