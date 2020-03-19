اشتباكات مسلحة وسط مدينة مأرب وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

كشفت مصادر محلية في مدينة مأرب عن وقوع مصادمات وفوضى عارمة بين عناصر مسلحة تابعة لرئيس هيئة الاركان العامه في حكومة هادي، الفريق صغير بن عزيز المدعوم اماراتياً وبين وحدات من قوات هادي الموالية لحزب التجمع اليمني للاصلاح .

وقالت المصادر نقلآ عن قيادات اصلاحية بان مايحدث بين الطرفين من اقتتال يعود الى خيانة رئيس الاركان الذي يعمل وفقا لأجندة اماراتيه تم التخطيط لها مسبقاً.

وقال مواطنون انهم شاهدوا مئات الجثث المتراكمة والجرحى الذين تكتظ بهم المستشفيات.

الى ذلك اكد مصدر مقرب من العميد ذياب القبلي بأن مأرب تتعرض للخيانة من داخلها وان الاحداث المتسارعة وسقوط الخطوط الدفاعية الامامية في جبهة صرواح وصولآ الى معسكر كوفل هي نتيجة طبيعية للتصرفات المدسوسة التي يمارسها بن عزيز ومعه قيادات عسكرية ومشائخ تم تحديد ادوارهم من قبل ضباط الاستخبارات الاماراتيين المتواجدين في مدينة مأرب وحولها .. مشيراً الى ان استهداف صالح الشفلوت ومرافقية بصاروخ كورنيت واحراق طقمه يأتي في سياق الخطة الجاري تنفيذها من قبل بن صغير وجماعته .

وكانت قيادات عسكرية وامنية تابعة لحزب الاصلاح وجهت الضباط والافراد يوم امس باخذ الحيطة والحذر من مجاميع مسلحة تابعة لرئيس الاركان ومدعومة اماراتياً حسب ماأكده احد الضباط المقربين من سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب المعين من هادي.