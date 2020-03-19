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كتبت ياسمين التهامي في الخميس 19 مارس 2020 08:08 مساءً - هل تذكرون الإعلامي السعودي ‘‘داود الشريان’’ الذي أختفى عن الأضواء فجأة؟ .. لن تصدقوا كيف كان مصيره اليوم بعد مداهمة منزلة واعتقاله .. شاهد

أفادت وسائل إعلام سعودية، باعتقال الإعلامي داود الشريان، والذي يعد مُقرَّبًا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وقال موقع "عاجل السعودية"، إن قوة أمنية داهمت منزل داود الشريان، أمس الأحد، بمدينة الرياض واعتقلته على خلفية تجاوزات بهيئة الإذاعة والتلفزيون أثناء توليه رئاستها . ويشار إلى أن "الشريان" الإعلامي المقرّب من الديوان الملكي مختفي عن الأنظار، منذ مطلع شهر شباط/فبراير الجاري. وكان "الشريان" قد أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون، في أيلول/سبتمبر 2019، من دون تقديم أي إيضاحات رسمية. وتولى "الشريان" رئاسة الهيئة في أواخر العام 2017، قادمًا من قناة (إم بي سي) الممولة من السعودية. وكانت قناة "إ س بي سي" السعودية أوقفت في مارس/آذار الماضي، بث "برنامج داوود الشريان" والتي أثار جدلًا واسعًا بعدما تناول قضايا مثل هروب الفتيات من ذويهن إلى خارج المملكة، وبيع المخدرات بسهولة في الأحياء العشوائية في المملكة.

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