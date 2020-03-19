شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : تفاصيل الصاروخ الذي استهدف دائرة التأمين العسكرية في مدينة مأرب اثناء تجمع الجنود لاستلام الإكراميات (التفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شهود عيان، إن صاروخاً أطلقته جماعة الحوثي، استهدف دائرة التأمين الفني التابعة لمعسكر الصيانة.

وأوضحت المصادر، أن انفجاراً عنيفاً هز حي منطقة الشركة، مستهدفاً دائرة تابعة لوزارة الدفاع.

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وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية طوقت المكان ومنعت الاقتراب من موقع الحادث.

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بحسب المعلومات الأولية، فإن دائرة التأمين الفني بدأت اليوم بصرف إكراميات للجنود، متوقعة سقوط ضحايا في صفوفهم.

من جانبها قالت مصادر محلية ان انفجاران قويان هزا مدينة مأرب، في الخامسة , 20 دقيقة قبل مغرب اليوم، وسمعت أصوات سيارات الإسعاف وهي تتجه إلى مكان الانفجارين.

وقالت المصادر إن جماعة الحوثي قصفت المدينة بصاروخين كاتيوشا.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى، لكن تحرك سيارات الإسعاف تشير إلى أن هناك قتلى وجرحى سقطوا في عملية القصف.

التفاصيل كاملة:

قالت مصادر محلية متطابقة في مدينة مأرب إن مواطن قُتِلَ، وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين، جراء القصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف المدينة، قبل مغرب اليوم.

وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي قصفت موقعين عسكري وحكومي في مدينة مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة أربعة مدنيين، وتضرر عدداً من منازل المواطنين بأضرار متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن الصاروخ الأول سقط داخل المنطقة العسكرية الثالثة، مشيرة إلى أن الصاروخ كان يستهدف لجنة تسليم “إكرامية الملك سلمان”، حيث كان مئات الجنود مزدحمين لاستلام “الإكرامية”.

وأفادت المصادر أن الصاروخ سقط داخل حوش المنطقة العسكرية، على بعد نحو 200 متر من مكان لجنة صرف “الإكرامية السعودية”، ما أدى إلى فرار الجنود، وتوقف عملية الصرف، ولا أخبار عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف الجنود أو أعضاء لجنة الصرف.

وطبقاً للمصادر، فقد كان هذا اليوم مخصص لصرف “الإكرامية” لأفراد وضباط الدوائر العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة؛ لا سيما دائرة التوجيه المعنوي، ودائرة الخدمات الطبية.

وذكرت المصادر أن الصاروخ الثاني سقط في شرق المطار، وأدى إلى مقتل مواطن، وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين، وتضرر منازل عدد من المواطنين. وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وقامت بإسعاف الجرحى.