شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : مصدر عسكري يكشف حصيلة خسائر الحوثيون في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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