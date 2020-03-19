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عدن - ياسمين التهامي - الجيش يبتدى بلتحرك .. ويتفاجى بمنع من التحالف وبقوة "تفاصيل"

علنت السعودية، الخميس، رفضها مناورات عسكرية أجراها الجيش اليمني في محافظة أبين (جنوب).

جديد اب برس​

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وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدة على تويتر، إن "قيام قوات تابعة للحكومة اليمنية، بإجراء مناورات عسكرية في منطقة شقرة (جنوب أبين)، وحديث قادتها العسكريين عن ساعة الصفر، أمر غير مقبول".

ويعد هذا أول انتقاد سعودي صريح للحكومة اليمنية بخصوص "اتفاق الرياض" منذ توقيعه قبل أشهر.

ولفت السفير إلى أن ذلك "مرفوض في ظل اتفاق الرياض الذي يهدف لعودة الحكومة إلى عدن، وتوحيد الصف وتحقيق التنمية، وفي الوقت الذي تتعرض فيه محافظات مأرب والجوف والضالع لهجمات من قبل مسلحي جماعة الحوثي".

ولم يوضح السفير سبب رفضه للمناورات، لكن يبدو أنه اعتبرها تصعيدا قد يهدد تطبيق "اتفاق الرياض" الذي يواجه عقبات أساسا في تنفيذ بنوده.

والأربعاء، ذكرت مصادر عسكرية إجراء الجيش اليمني مناورات في منطقة شقرة الساحلية، التي انسحب إليها بعد استهدافه بغارات جوية إماراتية على المدخل الشرقي لعدن، أواخر أغسطس/ آب 2019.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد محور أبين (التابع للجيش اليمني) عبد الله الصبيحي، بعيد إجراء المناورات، قوله إن قواته جاهزة ومكتملة في انتظار أوامر الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقيادة التحالف العربي لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.