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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: كأنها يوم القيامة.. شمس دموية مرعبة تظهر في سماء السعودية وقرص الشمس يثير ذعر وهلع السعوديين.. وخبير فلكي يصدر توضيح هام "فيديو"



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو مرعب للشمس في منطقة صحراوية، معتبرين أنها من علامات يوم القيامة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، قرص الشمس وقد تحول إلى اللون الدموي في سماء السعودية، وذلك أثناء وقت الغروب، وهو ما أثار الفزع في قلوب البعض.

جديد اب برس​

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من جانبه، علق الخبير الفلكي السعودي، ملهم الهندي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، على الفيديو، موضحًا أن إحمرار الشمس وقت الغروب ظاهرة طبيعية.

شمس دموية تظهر في سماء السعودية

وقال “الهندي”: الحقيقة أن إحمرار الشمس وقت الشروق والغروب طبيعي لتشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي، ويزداد هذا الإحمرار أثناء زيادة العوالق في الجو مثل الغبار والرطوبة”.

وختم الفكي السعودي، بأن تحول لون الشمس يكون “في الأيام الإنتقالية بين الفصول، والشمس في الواقع أقل حمرة من المقطع وذلك لان بعض الخصائص تزيد تشبع الألوان”.

ومن جهته، قال الخبير الفلكي السعودي “الزعاق” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “انتشر مقطع يزعم صاحبه تغيُّر لون الشمس إلى اللون الأحمر. وأود الإفادة بأن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يرتكز على أسس علمية ولا واقعية. ولون الشمس الظاهر في المقطع خاص بإعدادات فلاتر تصوير الكاميرا؛ إذ تجعلها بخاصية التصوير الليلي؛ فيتحول لون الشمس للأحمر”.

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وتتزامن ظاهرة الشمس الدموية في ظل تفشي فيروس كورونا وإغلاق المساجد ووقف صلوات الجماعة في الدول العربية والإسلامية، ووقف رحلات الطيران، وهو ما وصفه البعض بـ”نهاية العالم”.