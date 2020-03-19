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عدن - ياسمين التهامي - بتوجيهات من الملك سلمان : بمرسوم ملكي عاجل بشأن فيروس كورونا القاتل ..لئبناء اليمن "تفاصيل"



ااصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهات عاجلة لمركز الملك سلمان للاغاثة لتقديم كافة المساعدات حتى يتمكن اليمنيين من مواجهة فيروس كورونا القاتل .

وأعلن وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، عن تقديم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، مساعدات صحية تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح وزير الصحة لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بأن مركز الملك سلمان سيرسل أجهزة الفحص السريع لتسهيل عمل الفرق الطبية في المنافذ ومراكز الحجر الصحي..لافتا إلى أن الدعم يتضمن أدوية ومعدات طبية متنوعة ومستلزمات صحية ومعقمات، تلبي احتياجات الوزارة وفرقها في مواجهة الوباء المتفشي في العديد من دول العالم.

وطالب الوزير المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، بتقديم الدعم والمساندة للحكومة الشرعية..مشيراً الى ان كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية، تقع في إطار المحافظات المحررة.

جديد اب برس​

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وعبر وزير الصحة العامة والسكان عن الشكر والامتنان، للمملكة العربية السعودية، لدعمها السخي والمستمر للحكومة اليمنية..مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية.