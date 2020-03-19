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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 19-03-2020? - آخر تحديث الخميس 19-3-2020? عاجل.. أول دولة أوروبية تعلن الأنهيار الكامل أمام فيروس كورونا وعدم قدرتها على السيطرة على الوضع وتكشف هذا الأمر الخطير.."تفاصيل"

اعلن رئيس وزراء إيطاليا جوسيبي كونتي استسلام بلاده امام انتشار جائحة فيروس كورونا. وأوضح عدم القدرة على سيطرة بلاده على الوضع. جديد اب برس​ Advertisements وقال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام دولية: لقد فقدنا السيطرة، الوباء قتلنا نفسيًا بدنيًا و عقليًا، لم نعُد نعي ماذا سنفعل، لقد إنتهت جميع الحُلول على وجه الأرض، الحل متروك للسماء.

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