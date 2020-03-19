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عدن - ياسمين التهامي - السعودية :توجه انتقادات علنية ولاذعة للشرعية.." تفاصيل "



في موقف نادر، وجهت المملكة السعودية اليوم الخميس انتقادات علنية حادة إلى قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد إجرائها مناورات عسكرية في مدينة شقرة بمحافظة أبين الجنوبية.

وذكر سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، على حسابه في "تويتر" اليوم: "ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية".

جديد اب برس​

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وأشار السفير إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تتعرض فيه محافظات مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من قبل مليشيا الحوثي.