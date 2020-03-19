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عدن - ياسمين التهامي - احذرو هذة المنتجات: تتسبب في الذبحات القلبية وجلطة الدماغ " تفاصيل



حذرت الحكومة الشرعية، المواطنين اليمنيين ، من استخدام منتجين طبيين موجودان في الأسواق اليمنية ، جراء تسببهما بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية .

جديد اب برس​

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وذكرت الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن ، في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه،بان مستحضر "بي.بي.سي" مجهول المصدر والذي يستخدم للتنحيف، يحتوى علی مادتين علاجيتين غير معلن عنهما هما سيوترامين وارليستات، حيث وان مادة السيوترامين قد تم سحبها من الاسواق العالمية بعد ان كشفت التجارب السريرية عن زيادة خطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية بين اولائك المستخدمين لادوية السمنة.

كما حذرت الهيئة من خطورة استخدامات حبوب "ماكسمام سيلز" غير معروفة الصنع وتستخدم كمنشط جنسي، وذلك لاحتوائها علی مادة دوائية غير معلن عنها هي السيلدانافيل والتي تسبب انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل الی مستوی خطير وتشكل خطر علی مرضی القلب والسكر وارتفاع الدهون وخاصة للذين يتعاطون ادوية تحتوي علی النترات.