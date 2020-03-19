شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يصل الى اول رئيس عربي وفاجعة كبيرة في صفوف عائلته (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترددت أنباء عن نقل وزير الدفاع في النظام السوري علي أيوب إلى المستشفى، بعد اشتباهه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وبحسب ما نقلت صحيفة زمان الوصل عن مصادر لها، فإن وزير الدفاع في نظام الأسد يعاني من أزمة صحية نقل إثرها إلى المستشفى الشامي بالعصمة السورية.​

وتتكتم وسائل الإعلام التابعة للنظام عن الخبر، حيث لم يتم معرفة السبب وراء أزمته الصحية .

وأضافت المصادر أن أيوب مصاب بأزمة في عضلة القلب، بينما تترد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أنه تم تعيين ايوب وزيرا للدفاع في حكومة نظام الأسد في عام 2018م وهو من مواليد اللاذقية في العام 1952م

يأتي هذا في الوقت الذي ينفي فيه نظام بشار وجود أي إصابات بفيروس كورنا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

يذكر أن أول وزير عربي تم الإعلان عن إصابته رسميا بفيروس كورونا هو وزير وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالكغرب.

وكانت وكالة الأنباء المغربية قد أعلنت ،عن إصابة الوزير عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وكالة أنباء المغرب قد أعلنت عن إصابة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر أعمارة، بـفيروس كورونا المستجد، عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية.

وبحسب ما تم تداوله فإن الوزير المغربي عبد القادر أعمارة شعر بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس، ما دفعه إلى التقدم إلى المصالح الطبية.

وأضافت وكالة أنباء المغرب أن الفحوصات والتحليلات المختبرية، أكدت تعرض الوزير أعمارة للإصابة بالفيروس، ليسجل بذلك أول إصابة لوزير عربي.